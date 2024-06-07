В Приморье задержали двоих сотрудников рыбопромысловой компании за незаконный вывоз 141 тонны деликатеса

В Приморском крае завершено расследование дела о контрабанде камчатского краба. Злоумышленники планировали вывезти из страны более 140 тонн этого деликатеса, стоимость которого составила бы примерно 325 миллионов рублей.
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