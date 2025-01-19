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Трамп заработал больше $25 млрд за сутки после запуска мемкоина

Трамп заработал больше $25 млрд за сутки после запуска мемкоина

REUTERS/Carlos Barria Менее чем за сутки Дональд Трамп заработал более 25 миллиардов долларов. И все потому, что запустил собственную криптовалюту мемкоин, для которой создал даже собственную страницу под названием "Трамп мем".

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