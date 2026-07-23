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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Серикова о новом контракте с «Нефтехимиком»: «Вариантов развития событий было много, к игроку был большой интерес. Решили остаться в клубе, который дал Артему дорогу в жизнь»

Агент Никита Квартальнов, представляющий интересы защитника «Нефтехимика» Артема Серикова , высказался о новом 2-летнем контракте игрока.

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