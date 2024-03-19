Последняя воля Александра Ширвиндта исполнена: В театре Сатиры не стали скрывать правду

Народный артист РСФСР успел перед смертью произнести своё последнее желаниеВ середине марта ушёл из жизни актёр Александр Ширвиндт, снимавшийся в "Иронии судьбы, или С лёгким паром!", а также фильме "Самая обаятельная и привлекательная".
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