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Фигуранты по уголовному делу о пожаре в “Зимней Вишне” принесли соболезнования семьям погибших и пострадавшим

Фигуранты по уголовному делу о пожаре в “Зимней Вишне” принесли соболезнования семьям погибших и пострадавшим

Фигуранты по уголовному делу о пожаре в  “Зимнее Вишне” охранник  Сергей Антюшин и бывший техдиректор Кемеровского кондитерского комбината Георгий Соболев принесли соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

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