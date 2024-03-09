Стать чемпионом🔥💪 Именно такие цели ставят себе воспитанники спортивного клуба "Витязь", который недавно заработал в поселке Панфилово на базе сельского клуба.
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Стать чемпионом🔥💪 Именно такие цели ставят себе воспитанники спортивного клуба "Витязь", который недавно заработал в поселке Панфилово на базе сельского клуба.