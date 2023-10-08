Вечером 7 октября украинские околовоенные паблики забили тревогу, объявив воздушную опасность для Одесской области и напомнив о необходимости находиться в укрытии.
Российские корректируемые авиабомбы долетели до Одесской области
Комментарии
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Дмитрий Гурин
Да это просто наши ВКСники поздравили ВВП с Днем Рождения. На фейерверк зарядов нет так использовали что есть....
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20 час.
ВВ
Владимир Витковский
Давить , давить и давить, очищайте ЗЕМЛЮ от падали, БРАТЬЯ ! СЛАВА ВКС РОССИИ!!!
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9 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
"Бомбить, бомбить и бомбить!"- вот слова Владимира Вольфовича Жириновского.Приходит время исполнить его напутствие и очистить от укронатофашистов Одессу-маму, русский город и немного еврейский.
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7 час.
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