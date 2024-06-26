Иркутские истории. Человекомамонты

«В зиму 1895–1896 годов в Иркутске останавливались члены французской научной экспедиции под командою Жана Шафанжона, и он, кстати, был весьма удивлен, с каким знанием дела рассуждают о снаряжении губернатор и генерал-губернатор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии