Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 728 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • V K
    У Германии в соответствии с исторической традицией должен быть только один план, а именно: полная и бозоговорочная ка...Минобороны ФРГ: у...
  • Елена Шарапова
    Вот вам и белка, вот вам и свисток!!!! А теперь попляшите..."Британия испугал...
  • Владимир Тимошков
    Не психолога надо в школу. Поменьше прав малолеткам и уголовку с 12 лет пора вводить.Онищенко объяснил...

Бомбардировка "Орешниками" два дня подряд – "по всей Украине и за её пределами": Подоляка срочно раскрыл инсайд и призвал "не расслабляться"

Бомбардировка "Орешниками" два дня подряд – "по всей Украине и за её пределами": Подоляка срочно раскрыл инсайд и призвал "не расслабляться"

Военкор Юрий Подоляка срочно раскрыл инсайд – бомбардировка "Орешниками" два дня подряд. Запланированные даты – 22 и 23 ноября.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
vagas Karlito
Утечки инфы есть ! Тут и предупреждать   официально не нужно! Доброхоты  предупредят!)
Ответить
15 час.
тн
татьяна неструева
гуманный  .  он же сказал .
Ответить
11 час.
АБ
Александр Б
Не Царьград, а ОБС с Максимом Тришиным на той же лавочке.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх