WSJ: Киеву не хватает денег на ракетную программу

Украина осуществляет усилия по развитию своей ракетной программы, но сталкивается с недостатком финансирования и технических возможностей, оставаясь зависимой от партнеров в области определенных видов вооружения.
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