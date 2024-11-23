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WSJ: Киеву не хватает денег на ракетную программу

WSJ: Киеву не хватает денег на ракетную программу

Украина осуществляет усилия по развитию своей ракетной программы, но сталкивается с недостатком финансирования и технических возможностей, оставаясь зависимой от партнеров в области определенных видов вооружения.

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