“Elon Musk gave another $76 million to boost Republicans in the first two weeks of October, bringing his total giving this cycle to more than $442 million,” Politico reports.
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