Театр абсурдаПолитика«Яблочники» требуют уголовного преследования Лукашенко в РФ"Любовь" яблочников к Белоруссии и Лукашенко хорошо известна. В последний период она достигла апогея.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр Кузьмин"Ябло" во всей своей красе!Андрейпусть у своих баб требуют.Юрий НиколаевНу с батькой то всё ясно. Но вот вопрос остаётся открытым____ Когда наши правоохранительные органы начнут уголовное расследование против этого на сквозь прогнившего, сильно дурно пахнущего "яблока"?!!! А статей они себе наговорили целый букет____ На вскидку, разжигание ненависти, покушение на территориальную целостность РФ и т.д.Комментировать
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