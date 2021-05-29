Театр абсурда

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«Яблочники» требуют уголовного преследования Лукашенко в РФ

«Яблочники» требуют уголовного преследования Лукашенко в РФ

"Любовь" яблочников к Белоруссии и Лукашенко хорошо известна. В последний период она достигла апогея.

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Александр Кузьмин
"Ябло" во всей своей красе!
Андрей
пусть у своих баб требуют.
Юрий Николаев
Ну с батькой то всё ясно. Но вот вопрос остаётся открытым____ Когда наши правоохранительные органы начнут уголовное расследование против этого на сквозь прогнившего, сильно дурно пахнущего "яблока"?!!! А статей они себе наговорили целый букет____ На вскидку, разжигание ненависти, покушение на территориальную целостность РФ и т.д.

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