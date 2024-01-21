Было твое, а теперь мое: юрист раскрыл, как оформить на себя бесхозную дачу Ирэн ОрлонскаяКоличество заброшенных участков в дачных и садовых товариществах России до настоящего времени остается неизвестным.
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