Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 186 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    А она оказывается 1 миллиард представляет?Дискутируя с Лавр...
  • Сергей Медведев
    Кто бы взял и нашёл один миллион пятьдесят тысяч рублей,которые украли у меня мошенники в прошлом 2023 году?!?Воры,ук...Похищенного в Кал...
  • Харченко Александр
    На первом плане лукашенко помогаетВ Москве провели ...

Ахеджакова после спектакля в США произнесла лозунг укронацистов

Ахеджакова после спектакля в США произнесла лозунг укронацистов

Народная артистка России Лия Ахеджакова, выступая в Лос-Анджелесе со спектаклем «Мой внук Вениамин», подошла к краю сцены, чтобы принять цветы от зрителей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Мельник
это почему минимальные шансы для лишения звания народной? Когда народ на фронте, где погибают и получают увечья молодые люди защищая свою страну, престарелая, да заслуженная в прошлом, на стороне врага! Следует реагировать немедленно! Как минимум она перестает быть &quot;народной&quot;! И звания тоже лишить. Или у нас и там ждуны?
Ответить
14 час.
ВД
Вовладар Даров
Совсем из ума выжила!!!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх