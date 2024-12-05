Народная артистка России Лия Ахеджакова, выступая в Лос-Анджелесе со спектаклем «Мой внук Вениамин», подошла к краю сцены, чтобы принять цветы от зрителей.
Ахеджакова после спектакля в США произнесла лозунг укронацистов
Комментарии
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Алексей Мельник
это почему минимальные шансы для лишения звания народной? Когда народ на фронте, где погибают и получают увечья молодые люди защищая свою страну, престарелая, да заслуженная в прошлом, на стороне врага! Следует реагировать немедленно! Как минимум она перестает быть "народной"! И звания тоже лишить. Или у нас и там ждуны?
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14 час.
ВД
Вовладар Даров
Совсем из ума выжила!!!
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14 час.
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