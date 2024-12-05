Ахеджакова после спектакля в США произнесла лозунг укронацистов

Алексей Мельник

это почему минимальные шансы для лишения звания народной? Когда народ на фронте, где погибают и получают увечья молодые люди защищая свою страну, престарелая, да заслуженная в прошлом, на стороне врага! Следует реагировать немедленно! Как минимум она перестает быть "народной"! И звания тоже лишить. Или у нас и там ждуны?