Путин похвалил главу Минсельхоза Патрушева за прямое включение из курятника

В ходе совещания президента Владимира Путина с правительством по видеосвязи глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев находился в новом птицеводческом центре и прямо оттуда доложил о ситуации в агропромышленном комплексе страны.
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