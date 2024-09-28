В 65 процентах российской косметики содержатся вредные вещества

По результатам исследования Национального союза защиты прав потребителей В большей части косметики, производимой в РФ, содержатся вредные вещества, считают специалисты Национального союза защиты прав потребителей, пишет РИА Новости.
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