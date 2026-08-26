Новые подробности об атаке на детский центр в Краснодаре: под завалами нашли тело ещё одной девочки

Новые подробности об атаке на детский центр в Краснодаре: под завалами нашли тело ещё одной девочкиВ ночь на 24 августа обломки сбитого украинского беспилотника обрушились на частный детский центр с круглосуточным пребыванием в Краснодаре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии