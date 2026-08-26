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Живая Кубань

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Новые подробности об атаке на детский центр в Краснодаре: под завалами нашли тело ещё одной девочки

Новые подробности об атаке на детский центр в Краснодаре: под завалами нашли тело ещё одной девочки

Новые подробности об атаке на детский центр в Краснодаре: под завалами нашли тело ещё одной девочкиВ ночь на 24 августа обломки сбитого украинского беспилотника обрушились на частный детский центр с круглосуточным пребыванием в Краснодаре.

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