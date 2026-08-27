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«Галатасарай» Батракова сыграет с «Барселоной» и «Астон Виллой» дома на общем этапе ЛЧ, с «ПСЖ» Сафонова и «Спортингом» – на выезде

Стали известны соперники « Галатасарая » по общему этапу Лиги чемпионов. Команда, за которую выступает российский полузащитник Алексей Батраков, дома встретится с «Барселоной», « Астон Виллой », « Фейеноордом » и «Штутгартом».

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