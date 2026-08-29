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Крымская газета

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Первый шаг к самостоятельности: как помочь ребёнку адаптироваться к детскому саду

Первый шаг к самостоятельности: как помочь ребёнку адаптироваться к детскому саду

Татьяна ПАНТЕЛЕЙМОНОВА, детский психолог. Поход в детский сад – это первый серьёзный шаг маленького человека к будущей самостоятельной жизни.

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