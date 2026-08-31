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Газета «Культура»

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Московский театр «Современник» и ещё 16 театров запустят показы с тифлокомментированием

Московский театр «Современник» и ещё 16 театров из разных регионов России запустят показы спектаклей с тифлокомментированием для незрячих и слабовидящих зрителей.

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