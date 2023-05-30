Грабитель украл 2,5 миллиона рублей в Колпино, пока в квартире горел диван

Пропажу накоплений обнаружили после того, как пожар потушили. Подозреваемого уже задержали. Ночной пожар в квартире Колпино Петербурга в понедельник, 30 мая, обернулся для хозяев не только испорченным диваном, но и пропажей почти 2,5 млн рублей.