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Грабитель украл 2,5 миллиона рублей в Колпино, пока в квартире горел диван

Пропажу накоплений обнаружили после того, как пожар потушили. Подозреваемого уже задержали. Ночной пожар в квартире Колпино Петербурга в понедельник, 30 мая, обернулся для хозяев не только испорченным диваном, но и пропажей почти 2,5 млн рублей.

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