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Марнер провел 500-й матч в НХЛ, набрав очки (6+11) в 10-й игре подряд. У него 549 баллов за карьеру в лиге

Митч Марнер сделал голевую передачу в матче с «Нэшвиллом» (3:2). 25-летний форвард провел 500-ю игру в чемпионатах НХЛ, все – в составе «Торонто».

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