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Рязанские новости

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В Рязани врачи спасли женщину с инсультом за 85 минут

В Рязани врачи спасли женщину с инсультом за 85 минут

Врачи провели тромболизис в первые часы после инсульта, это позволило полностью восстановить кровоток и избежать последствий.

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