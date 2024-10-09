Перламутровая пуговица, надежинский рельс и грифельная доска

Необычный сюрприз преподнесла музейным работникам тульская усадьба Смидовичей. Во время опиловки разросшихся деревьев, когда в музейный двор заезжала тяжелая техника, колесо машины ушло под землю, и образовался провал.
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