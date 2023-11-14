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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордан Пул не обращал внимания на наставления тренера во время тайм-аута

Джордан Пул не обращал внимания на наставления тренера во время тайм-аута

В сети появилось видео с защитником «Вашингтона» Джорданом Пулом и его действиями во время тайм-аута по ходу недавнего матча с «Бруклином».

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