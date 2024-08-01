«Это объявление войны»: В США высказались о предложении Зеленского

Мля, ну надо же как избирательно! НАТО-овечьи спецы за штурвалами F-16, Абрамсов, Леопёрдов, за пультами Пэтриотов и "типа инструкторы" на передке - это не полноценное вступление в войну, так, на пол шишечки. А вот из-за границы сбивать наши ракеты - это совсем другое...

Дмитрий Гурин

Да не пойдет НАТО на такое, они конечно обдолбанные на всю голову но не настолько. Да и не поможет установка ПВО в Польше и Румынии, Ракеты ОТРК "Искандер" намного быстрее дойдут до цели чем на тех установках успеют смоделировать алгоритм перехвата. Вот установка штатами на этих территориях комплексов РСМД это уже серькзно и очень. Может стоит ВВП пойти по стандартной системе "Карибский кризис" но не как Кукурузный мальчик а вполне открыто....