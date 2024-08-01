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«Это объявление войны»: В США высказались о предложении Зеленского

«Это объявление войны»: В США высказались о предложении Зеленского

Если НАТО удовлетворит просьбу Владимира Зеленского о противостоянии российским ракетам с территории стран альянса, это может быть воспринято как объявление полномасштабной войны, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Мля, ну надо же как избирательно! НАТО-овечьи спецы за штурвалами F-16, Абрамсов, Леопёрдов, за пультами Пэтриотов и &quot;типа инструкторы&quot; на передке - это не полноценное вступление в войну, так, на пол шишечки. А вот из-за границы сбивать наши ракеты - это совсем другое...
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12 час.
Дмитрий Гурин
Да не пойдет НАТО на такое, они конечно обдолбанные на всю голову но не настолько. Да и не поможет установка ПВО в Польше и Румынии, Ракеты ОТРК &quot;Искандер&quot; намного быстрее дойдут до цели чем на тех установках успеют смоделировать алгоритм перехвата. Вот установка штатами на этих территориях комплексов РСМД это уже серькзно и очень. Может стоит ВВП пойти по стандартной системе &quot;Карибский кризис&quot; но не как Кукурузный мальчик а вполне открыто....
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12 час.

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