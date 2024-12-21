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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Умер чемпион мира 1966 года Джордж Истхэм. Экс-форварду «Арсенала» было 88

Бывшему нападающему сборной Англии было 88 лет. Истхэм провел 19 матчей за сборную. Он был членом команды, выигравшей чемпионат мира-1966, но не сыграл ни одного матча на турнире.

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