На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожской области

Назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в Telegram-канале, что в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части региона были повреждены объекты инфраструктуры.
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