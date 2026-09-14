Риски использования ИИ для управления брокерскими счетами в России с 2026 года

С сентября 2026 года российские банки предоставят клиентам возможность подключать искусственный интеллект (ИИ) к брокерским счетам, предоставляя алгоритмам различные уровни доступа — от простого мониторинга данных до самостоятельного исполнения торговых заявок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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