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Генпрокурор России: боевики "Азова"* убивали мирных граждан и детей Донбасса

Генпрокурор России: боевики "Азова"* убивали мирных граждан и детей Донбасса

Сотрудники Генеральной прокуратуры России установили тот факт, что украинские боевики националистического батальона "Азов"* в ходе ведения военной спецоперации применяли к мирным гражданам Украины запрещённые пытки и убийства мирных граждан и детей.

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