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Бунт на «Мосфильме»: почему режиссёрам «Земли Санникова» пришлось «убить» героя Олега Даля

Бунт на «Мосфильме»: почему режиссёрам «Земли Санникова» пришлось «убить» героя Олега Даля

Съёмки приключенческой картины «Земля Санникова» обернулись одним из самых громких скандалов в истории советского кинематографа.

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