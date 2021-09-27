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С 4 по 10 октября в Республике Крым пройдет Неделя учителя

С 4 по 10 октября в Республике Крым пройдет Неделя учителя

С 4 по 10 октября в рамках проведения Недели учителя в России в Республике Крым пройдет Неделя учителя, которая будет включать мероприятия, посвященные популяризации профессии педагога и направленные на повышение престижа учительского труда.

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