Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • александр перминов
    В первую очередь надо убирать Губеров мэров это с их рук раздают ножовки пилить гос.деньги Что не могут принять закон...Попытка сбежать в...
  • Игорь Самаров
    Заварить выходы из шахты на месяц вместе с мастурбеками!"Я пошла к участк...
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    Ух,как заверещал защитник мигрантов,смотри соплями не подавись!"Я пошла к участк...

Рвут врага зубами, гнут железо, боли не чувствуют": Выгонять польских наёмников из Курской области будет "чучхе-шаолинь?

Рвут врага зубами, гнут железо, боли не чувствуют": Выгонять польских наёмников из Курской области будет "чучхе-шаолинь?

КРАТКИЙ КУРС ПО ОБУЧЕНИЮ СОЛДАТ ВСУ КОРЕЙСКОМУ ЯЗЫКУ Учим корейский язык вместе с солдатами ВСУ.

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