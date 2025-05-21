На сайте Кремля обновили герб, вернув кресты

Ингерман Ланская

это не от безграмотности... это ползучий красный сатанизм опять влезает в Россию... идолов кровавому упырю опять ставят на Земле Русской, города Русские пытаются переименовать, опять красными тряпками всё активнее начинают трясти.... красный сатанизм!!!