Дизайн государственного герба претерпел изменения. На державе и коронах двуглавого орла вновь появились традиционные кресты на официальном сайте Кремля и в социальных сетях.
На сайте Кремля обновили герб, вернув кресты
Комментарии
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Ингерман Ланская
это не от безграмотности... это ползучий красный сатанизм опять влезает в Россию... идолов кровавому упырю опять ставят на Земле Русской, города Русские пытаются переименовать, опять красными тряпками всё активнее начинают трясти.... красный сатанизм!!!
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