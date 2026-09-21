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Медведь вышел на туристическую тропу вокруг Титовской сопки

Медведь вышел на туристическую тропу вокруг Титовской сопки

www.globallookpress.com/Gerhard Kraus/imagebroker.com В Чите на Титовской сопке заметили бурого медведя, из-за чего временно закрыли для посещения Большую Сухотинскую тропу.

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