24 мая В Архангельске ограничат продажу алкоголя

об этом сообщает департамент экономического развития городской администраци.В связи с проведением праздника «Последний звонок» в школах Архангельска 24 мая будет ограничено время продажи алкогольной продукции, включая пиво.
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