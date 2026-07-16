Два главных правила для мощного урожая томатов без ежедневной каторги

Каждый дачный сезон я смотрю на соседские участки и вижу одну и ту же душераздирающую картину: уставшие, но невероятно упорные огородницы часами кружат над помидорными грядками с лейками и тряпками, а в ответ получают лишь хилые кустики, облепленные фитофторой, и жалкие крохи плодов.
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