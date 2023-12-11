Сколько дней будут отдыхать крымчане в новогодние каникулы

В новогодние праздники граждане будут отдыхать 10 дней. Поскольку 6 и 7 января в этом году выпадают на субботу и воскресенье и так как это нерабочие праздничные дни, они переносятся на 10 мая и 31 декабря.
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