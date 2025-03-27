Юбилейную медаль в честь 80-летия Победы вручили ветерану Александру Данильченко

О русском герое пишут книги в Братске, а в Китае помнят его подвиги. Александр Данильченко, ветеран Великой Отечественной войны, участник Корейской войны, получил юбилейную медаль к 80-ой годовщине Победы.
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