Эксперт: Москва продолжит оставаться одним из самых зеленых мегаполисов мира

Все зеленые территории столицы будут под максимальной защитой, сообщил Агентству городских новостей «Москва» заместитель директора Института государственного и муниципального управления Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Андрей Кашанин.
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