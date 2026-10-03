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Царьград

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Трамп предложил отменить переход на зимнее время в США

Трамп предложил отменить переход на зимнее время в США

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении отменить перевод часов на зимнее время. Палата представителей поддержала инициативу, но она застопорилась в Сенате из-за республиканца Тома Коттона.

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