ВДНХ готовит праздничное мероприятие ко Дню России

На территории Всероссийского выставочного центра (ВДНХ) в честь Дня России пройдут различные мероприятия, в том числе тематические экскурсии, выступление наездников Кремлевской школы верховой езды и световые шоу.
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