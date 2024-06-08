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ВДНХ готовит праздничное мероприятие ко Дню России

ВДНХ готовит праздничное мероприятие ко Дню России

На территории Всероссийского выставочного центра (ВДНХ) в честь Дня России пройдут различные мероприятия, в том числе тематические экскурсии, выступление наездников Кремлевской школы верховой езды и световые шоу.

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