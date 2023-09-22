С января 2024 года увеличат пенсии – кого это коснется

С 1 января 2024 года в России увеличат пенсии – кого это коснется Депутат российской Госдумы Светлана Бессараб, возглавляющая комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, сообщила об индексации пенсионных выплат с 1 января 2024 года.