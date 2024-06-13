Водители рассказали, что ждут от автомобиля сегодня

Согласно исследованию сервиса Авто.ру, автомобилисты ожидают от электронных помощников улучшения уровня комфорта и безопасности, а также мечтают о помощи в нахождении свободных парковочных мест и оптимальных маршрутов.
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