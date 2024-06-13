За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 939 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Шобы иметь физическую возможность для тарана, надо а) - всем скорым укреплять передок и б) - навешивать на передок ке...В Совфеде предлож...
  • Валерий Прытких
    Видел Волгу дизельный универсал в 1980 году в Антверпене.Самый престижный ...
  • Юрий Вершинин
    Охренеть какой дешёвый.В России появился...

Водители рассказали, что ждут от автомобиля сегодня

Водители рассказали, что ждут от автомобиля сегодня

Согласно исследованию сервиса Авто.ру, автомобилисты ожидают от электронных помощников улучшения уровня комфорта и безопасности, а также мечтают о помощи в нахождении свободных парковочных мест и оптимальных маршрутов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх