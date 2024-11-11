Иннополис – самый молодой город России

Беспилотное такси, коворкинги, роботы-доставщики и технопарки – неподалеку от Казани растет самый молодой город страны, да не просто город, а ИТ-наукоград – Иннополис, само название которого недвусмысленно намекает на то, что он является одним из центров развития ИТ-индустрии в России .