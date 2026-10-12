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Регионы России

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Путин призвал обеспечить уверенность и безопасность российского бизнеса

Путин призвал обеспечить уверенность и безопасность российского бизнеса

Президент России Владимир Путин 12 октября на встрече с председателем общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексеем Репиком подчеркнул необходимость создания условий, при которых бизнес в стране будет чувствовать себя спокойно, уверенно и безопасно.

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