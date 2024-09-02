👍 В школах Крыма хотят заняться духовно-нравственным воспитанием «В Республике Крым будет реализован проект по формированию духовно-нравственных традиционных российских ценностей.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
👍 В школах Крыма хотят заняться духовно-нравственным воспитанием «В Республике Крым будет реализован проект по формированию духовно-нравственных традиционных российских ценностей.