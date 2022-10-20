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«Практически все живое внутри МКАД будет убито ударной волной». В Российской академии наук смоделировали падение астероида Апофис на Москву

«Практически все живое внутри МКАД будет убито ударной волной». В Российской академии наук смоделировали падение астероида Апофис на Москву

В РАН смоделировали падение астероида Апофис на Москву. Согласно гипотетическому сценарию, если астероид Апофис упадет в центр Москвы, то будет образован кратер размером с площадь внутри Садового кольца, где окажется вся историческая часть Москвы.

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