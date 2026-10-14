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Туристический маршрут «Южноуральская тропа» стал финалистом Всероссийской премии

Туристический маршрут «Южноуральская тропа» стал финалистом Всероссийской премии

ЧЕЛЯБИНСК, 14 октября, ФедералПресс. Национальный туристический проект «Южноуральская тропа» вошел в число финалистов Всероссийской премии «Больше, чем путешествие».

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