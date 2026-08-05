В России назвали единственный способ защититься от атак дронов ВСУ

И когда завоют немцы, пшеки и прочая дрянь от наших ракет???

МЕ

Михаил Е

"уничтожение всей украинской индустрии БПЛА", а ещё точнее - всей украинской индустрии. Гениальная мысль на пятом году войны. Откуда такие правители-руководители всех уровней берутся, не уж-то и в правду по "комсомольской путёвке" прямками из Вашингтона.