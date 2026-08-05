Единственный способ защититься от атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это уничтожение всей украинской индустрии БПЛА, включая заводы в Европе, которые производят комплектующие, заявил первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев.
В России назвали единственный способ защититься от атак дронов ВСУ
Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
добро, что еще театрально не завопил ЭВРИКА !!!
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1 м.
С С
И когда завоют немцы, пшеки и прочая дрянь от наших ракет???
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1 м.
МЕ
Михаил Е
"уничтожение всей украинской индустрии БПЛА", а ещё точнее - всей украинской индустрии. Гениальная мысль на пятом году войны. Откуда такие правители-руководители всех уровней берутся, не уж-то и в правду по "комсомольской путёвке" прямками из Вашингтона.
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1 м.
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